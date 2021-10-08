Зрелищные заезды на мотоциклах пройдут в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Финальные этапы открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту пройдут на мототреке спортивной школы “Старт XXI века” 9 и 10 октября, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Завершат сезон соревнования по самой зрелищной дисциплине "суперкросс". Начало заездов - в 12 часов.

Организаторы подготовили нововведения. "Впервые будет использована современная конфигурация мотоциклетной трассы со скоростными и длинными прыжками. Благодаря искусственному треку вся борьба развернется на глазах у зрителей. Короткая дистанция позволит держать внимание от начала и до конца гонки. В этом году в программу соревнований включен популярный в молодежной и подростковой среде мотолюбителей класс "Пит-байк"", — рассказали организаторы.

Продемонстрировать свое умение и мастерство планируют сильнейшие спортсмены. На мототреке соберутся призеры и победители зональных, областных и окружных соревнований из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска, Омской и Свердловской областей. Возраст участников - от шести лет.

По итогам соревнований в каждом классе судьи определят сильнейшего участника летнего сезона в регионе. Заезды пройдут по адресу: ул. Высотная, 1, корп. 4, мкрн. Антипинский.