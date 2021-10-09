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Мошенник оформил на тоболяка кредит в 100 тысяч рублей

Происшествия, 16:03 09 октября 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Кредит в 100 тыс. рублей оформил на жителя Тобольска мошенник. Как сообщает УМВД по Тюменской области, злоумышленник связался с мужчиной в одном из мессенджеров и представился сотрудника банка.

Лжебанкир заверил тоболяка, что на него пытаются несанкционированно оформить займ. Для предотвращения ему якобы необходимо отправить в банк фото паспорта и своих карт.

Позже мужчина также сообщил собеседнику защитный код, пришедший в SMS. После тоболяк зашел в онлайн-банк и обнаружил оформленный кредит, а также переводы средств на чужие счета.

Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошенничество , уголовное дело

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