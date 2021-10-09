90 тысяч школьников Тюменской области участвуют во всероссийской олимпиаде
Около 90 тыс. учеников Тюменской области проверяют свои знания на всероссийской олимпиаде школьников. Первые решения заданий опубликованы, их можно посмотреть на сайте олимпиады.
Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, тюменские школьники могут найти ответы первого этапа по экономике, искусству, истории, а также китайскому, итальянскому и испанскому языкам.
Школьный этап всероссийской олимпиады открыла физика, которая второй год подряд проходит на платформе "Сириус. Курсы".
Всероссийская олимпиада школьников – самая престижная из российских олимпиад и самая масштабная по охвату. Ежегодно в ней принимают участие около 6 млн школьников по всей стране.
Традиционно олимпиада делится на этапы: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. С дипломом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников можно поступить без экзаменов практически в вуз на направление, соответствующее профилю.