90 тысяч школьников Тюменской области участвуют во всероссийской олимпиаде

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Около 90 тыс. учеников Тюменской области проверяют свои знания на всероссийской олимпиаде школьников. Первые решения заданий опубликованы, их можно посмотреть на сайте олимпиады.

Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, тюменские школьники могут найти ответы первого этапа по экономике, искусству, истории, а также китайскому, итальянскому и испанскому языкам.

Школьный этап всероссийской олимпиады открыла физика, которая второй год подряд проходит на платформе "Сириус. Курсы".

Всероссийская олимпиада школьников – самая престижная из российских олимпиад и самая масштабная по охвату. Ежегодно в ней принимают участие около 6 млн школьников по всей стране.

Традиционно олимпиада делится на этапы: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. С дипломом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников можно поступить без экзаменов практически в вуз на направление, соответствующее профилю.