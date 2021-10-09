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Тоболяк вынес из торгового центра детскую одежду

Происшествия, 15:15 09 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемый в краже детских вещей из магазина задержан оперативниками в Тобольске. Ущерб составил около 5 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением о хищении детской куртки и джемпера в полицию обратился представитель сетевого магазина, расположенного в крупном торговом центре. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что к краже причастен ранее судимый 31-летний тоболяк.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и рассказал, что похитил товары, так как нуждался в деньгах. Незаметно от окружающих он сложил вещи в пакет и покинул торговую точку. Детские куртку и джемпер он продал женщине за 3 тыс. рублей. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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