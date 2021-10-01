Десять тюменских изобретателей представят регион на федеральном этапе премии ВОИР

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Десять тюменских инноваторов будут представлять регион на федеральном этапе премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Об этом сообщают в пресс-службе Альянса СО НКО Тюменской области.

По итогам областного этапа лучшими стали кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии Тюменского ГМУ Лидия Комарова с устройствами для оперативного лечения варикозной болезни нижних конечностей, бизнесмен Михаил Аверин с препаратом для повышения продолжительности жизни посредством восстановления химических связей ДНК 1 и 2 уровней "Атема Брумель", доцент кафедры инженерных систем и сооружений Строительного института ТИУ Юрий Иванюшин с конденсационным модулем для получения пресной воды, доцент кафедры АДиА Строительного института ТИУ Вера Тимоховец с транспортной развязкой индивидуального проектирования, аспирант ТИУ Лев Максимов с нано- и микродисперсными железосодержащими порошками широкого применения, ассистент кафедры АТСиДМ Строительного института ТИУ Зураб Шанхоев с проектом автомобильной дороги на многолетнемерзлых грунтах, Мария Цыганкова из ТИУ с ленточно-мембранным фундаментом мелкого заложения для зданий малой и средней этажности, аспирант ТИУ Марсель Кадыров с идеей ингибитора для предотвращения отложений солей в системах нефтепромыслового оборудования, сотрудники Агротехнологического института ГАУ СЗ Григорий Филисюк, Маргарита Перевозкина, Людмила Барабанщикова с идеей капсулированной мочевины с ингибитором уреазы для удобрения сельхозугодий, а также научно-производственный центр "Эврика" и Агротехнологический институт ГАУ СЗ с гуминовым препаратом "Росток".

Подробнее познакомиться с работами-победителями регионального этапа жители Тюмени смогут на площадке Тюменского областного совета ВОИР в ходе XIV цифрового форума "ИНФОТЕХ", который пройдет 13-14 октября в технопарке.