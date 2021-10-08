В Тюмени участники музыкальной лаборатории представят новые песни и перформансы к ним

| Фото: из сообщества "M'uzLab - лаборатория для музыкантов" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "M'uzLab - лаборатория для музыкантов" во ВКонтакте (архив)

30 музыкантов из России и Казахстана стали участниками креативной лаборатории M'uzlab, которая открылась в Тюмени 8 октября. В течение трех дней ребята будут сочинять и записывать музыку, готовить шоу, которое представят на сцене мультицентра "Контора пароходства" 10 октября в 19 часов.

"Всего нам поступило 176 заявок от музыкантов. Мы выбрали 30 человек, которые влились в эту историю. Их ждут встречи по следующим направлениям: продвижение, аранжировки и поиск своего звучания, запись и сведение, стиль и перформанс. Подготовили много всего. У нас даже будет мастер-класс по экстрим-вокалу, чтобы ребята потом смогли использовать эти техники у себя в песнях", – рассказала в прямом эфире в сообществе "Мой портал | Тюмень" организатор проекта Сюзанна Иванова.

10 октября в "Конторе пароходства" зрителям представят шесть песен, созданных на лаборатории, и перформансы, придуманные к этим композициям. Для тех, у кого не будет возможности приехать на выступления музыкантов, организуют прямые трансляции в сообществе "Мой портал | Тюмень".

Напомним, на реализацию музыкальной проектной креативной лаборатории M'uzLab выделили 250 тыс. рублей. Средства авторы проекта получили по итогам второй волны грантового конкурса "Цех". Событие рассчитано на три дня.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова