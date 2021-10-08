  • 8 октября 20218.10.2021пятница
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Дипломанты олимпиады "Я - профессионал" пройдут стажировку в благотворительных организациях

Общество, 15:50 08 октября 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" начала совместную работу с российскими НКО и благотворительными фондами. Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в благотворительных организациях, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Сегодня партнерами олимпиады уже стали фонды "Нужна помощь", "Вера", "Друзья", "Второе дыхание", проект "Собиратор", организация "Детские деревни — SOS", программа "Учитель для России" и Greenpeace России.

Организации размещают свои вакансии на карьерном портале олимпиады. Они могут быть различными по своему содержанию: социальными, офисными или, к примеру, инженерной направленности. Дипломанты олимпиады могут пройти отбор в фонды-партнеры в качестве стажеров, сотрудников или волонтеров.

Фонд "Друзья" и олимпиада "Я — профессионал" также запустили студенческий набор волонтеров для платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Дипломанты, прошедшие отбор, будут выполнять волонтерские задачи в сфере переводов, дизайна, маркетинга, IT и в других направлениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , олимпиада Я - профессионал , ТюмГУ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 08.10.2021В Тюмени презентуют цифровые решения для повышения производительности труда
16:21 08.10.2021Тюменцы стали чаще подавать жалобы через госуслуги
16:02 08.10.2021Шесть показов сказки "Василиса Прекрасная" пройдут в Тюмени на средства гранта
15:50 08.10.2021Дипломанты олимпиады "Я - профессионал" пройдут стажировку в благотворительных организациях