Дипломанты олимпиады "Я - профессионал" пройдут стажировку в благотворительных организациях

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" начала совместную работу с российскими НКО и благотворительными фондами. Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в благотворительных организациях, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Сегодня партнерами олимпиады уже стали фонды "Нужна помощь", "Вера", "Друзья", "Второе дыхание", проект "Собиратор", организация "Детские деревни — SOS", программа "Учитель для России" и Greenpeace России.

Организации размещают свои вакансии на карьерном портале олимпиады. Они могут быть различными по своему содержанию: социальными, офисными или, к примеру, инженерной направленности. Дипломанты олимпиады могут пройти отбор в фонды-партнеры в качестве стажеров, сотрудников или волонтеров.

Фонд "Друзья" и олимпиада "Я — профессионал" также запустили студенческий набор волонтеров для платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Дипломанты, прошедшие отбор, будут выполнять волонтерские задачи в сфере переводов, дизайна, маркетинга, IT и в других направлениях.