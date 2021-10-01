Мошенник оформил на тоболяка кредит в 100 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража, совершенная с банковского счета" возбудили в Тобольске. На жителя города 1982 года рождения неизвестные оформили кредит в 100 тысяч рублей, а затем вывели средства на посторонние счета, сообщают в УМВД России по Тюменской области.

Полицейские выяснили, что потерпевшему поступил звонок якобы от сотрудника банка в одном из мессенджеров. Злоумышленник сообщил, что на тоболяка пытаются несанкционированно оформить займ, и для предотвращения данных операций необходимо отправить фото паспорта и банковских карт. Позже мужчина также сообщил звонившему защитный код, пришедший в sms-сообщении. После выполнения условий заявитель зашел в онлайн-банк, в котором обнаружил оформленный кредит и переводы денежных средств на счета, ему не принадлежавшие.

В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого.

Гражданам настоятельно рекомендуют быть предусмотрительными. Если якобы сотрудник банка просит сообщить конфиденциальные данные банковской карты - это мошенник. Ни в коем случае также нельзя сообщать защитные коды. В случае поступления подобного звонка не стоит теряться, прервите телефонный разговор и обратитесь в банк.