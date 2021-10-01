Новый водовод свяжет села Онохино и Червишево в Тюменском районе

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Водовод протяженностью 8,1 км и напорный коллектор в 7,7 км будут проложены между селами Онохино и Червишево Тюменского района. Как сообщает "Росводоканал Тюмень", также запланирована реконструкция 10 км сетей от Червишево до пос. Тараскуль.

Кроме того, предстоит построить внутриквартальные сети в с. Онохино, где никогда не было централизованного водоотведения. Проектирование и строительно-монтажные работы выполнит подрядная организация "Тюменьтеплогазмонтаж".

"Эта компания наш надежный партнер и мы уверены, что все сети будут построены качественно и в срок. В свою очередь, специалисты водоканала будут осуществлять строительный контроль на всех этапах проведения работ", - рассказала исполнительный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.