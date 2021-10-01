  • 11 октября 202111.10.2021понедельник
  • USD71,9882
    EUR83,1248
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новый водовод свяжет села Онохино и Червишево в Тюменском районе

Экономика, 14:36 11 октября 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Водовод протяженностью 8,1 км и напорный коллектор в 7,7 км будут проложены между селами Онохино и Червишево Тюменского района. Как сообщает "Росводоканал Тюмень", также запланирована реконструкция 10 км сетей от Червишево до пос. Тараскуль.

Кроме того, предстоит построить внутриквартальные сети в с. Онохино, где никогда не было централизованного водоотведения. Проектирование и строительно-монтажные работы выполнит подрядная организация "Тюменьтеплогазмонтаж".

"Эта компания наш надежный партнер и мы уверены, что все сети будут построены качественно и в срок. В свою очередь, специалисты водоканала будут осуществлять строительный контроль на всех этапах проведения работ", - рассказала исполнительный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 11.10.2021На продовольственной ярмарке тюменцам предложат мясо, рыбу, овощи и мед
14:36 11.10.2021Новый водовод свяжет села Онохино и Червишево в Тюменском районе
12:19 11.10.2021Тюменский машиностроительный завод - в числе лучших экспортеров УФО
09:41 11.10.2021В Тюменской области в 2021 году 225 многодетных семей бесплатно получили земельные участки