На продовольственной ярмарке тюменцам предложат мясо, рыбу, овощи и мед

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре ярмарочных площадки откроют в Тюмени 16 октября в 8 часов, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Продовольственные ярмарки будут работать в районе здания по ул. Льва Толстого, 31 на территории парковки на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской. На ул. Севастопольская, 12 на прилегающей территории к Выставочному залу. На ул. Мельникайте, 126, корпус 2 возле ТЦ "П.О.Р.Т.". И на пр. Солнечный, 11 у ТЦ "Заречный двор".

Местные производители, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области предложат покупателям мясо и мясную продукцию, рыбу, овощи, картофель, мед и другие товары.