Нетрезвая жительница Тюменской области везла от родителей семилетнего сына

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвую 28-летнюю жительницу Увата за рулем автомобиля KIA Rio остановили ночью 11 октября. Показания алкотестера составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“По словам девушки, она возвращалась домой от родителей, куда ездила в гости. В салоне машины находился семилетний сын водителя”, — рассказали в ГИБДД.

На автомобилистку составлен административный материал за езду в состоянии опьянения. Информация передана в подразделение по делам несовершеннолетних.