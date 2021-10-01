Жителя Голышманово задержали за отстрел двух косуль

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

67-летнему жителю пос. Голышманово Тюменской области предъявлено обвинение в отстреле двух косуль. Сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.

По информации регионального УМВД, в лесу около дер. Луговая Бердюжского района полицейские остановили отечественный внедорожник, в багажнике которого находились две туши животного.

Сотрудники их изъяли, также арестовали ружье, патроны, гильзы, охотничий нож, автомобиль. У задержанного мужчины имелся при себе охотничий билет и разрешение на добычу косача и енота.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.