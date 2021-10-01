В Тюмени сварщика, который допустил пожар в жилом доме, ограничили в свободе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

58-летнего жителя Тюмени, который выполнял сварочные работы в квартире и допустил пожар в доме №7 по ул. Парада Победы, ограничили в свободе на 1 год, сообщает Ленинский районный суд.

Установлено, что днем 27 сентября 2020 г. мужчина, электросварщик по специальности, вел работы на трубе отопления в межэтажном перекрытии. Допустил воспламенение натяжного потолка и штор в квартире. Огонь распространился по шторам окна кухни и перешел на балкон.

В итоге выгорела внутренняя отделка коридоров пятого – седьмого этажей, фасад дома.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Ему в течение года запрещено не выезжать за пределы города. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1 млн 752 тыс. 961 рубль.