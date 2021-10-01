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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Операция избавила тюменку от многолетней боли в колене

Общество, 17:01 13 октября 2021

ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

После операции по замене коленного сустава жительница Тюмени впервые с 2008 года смогла ходить без боли. Пока она передвигается на костылях, но скоро будет делать это самостоятельно, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По словам пациентки, несколько лет назад она неудачно спрыгнула с грузовой машины и повредила мениск. С тех пор колено болело всегда, со временем перестали помогать и уколы. Врачи областной клинической больницы № 1 заменили пациентке коленный сустав, через сутки женщина встала на ноги без боли.

"Бессонные ночи, наконец-то, закончились. Теперь я вернусь к нормальной жизни. Спасибо всему персоналу стационара и лечащему врачу", — подчеркнула Людмила.

Всего в 2021 году в травматолого-ортопедическом отделении ОКБ № 1 проведено более 550 операций, из них почти 130 – по эндопротезированию. Высокотехнологичную хирургическую медицинскую помощь людям оказывают в рамках национального проекта "Здравоохранение".

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# ОКБ №1 , травма , эндопротезирование

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