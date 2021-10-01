Врачи-гериатры в Областной больнице № 3 улучшают качество жизни тоболяков

| Фото: Областная больница № 3 | Фото: Областная больница № 3

Пациентам в возрасте от 65 лет в отделении медико-социальной помощи Областной больницы № 3 в Тобольске по направлению врача-терапевта оказывается

дополнительный вид медицинской помощи: два врача-гериатра ведут приемы в медучреждении и на дому, сообщает департамент здравоохранения региона.

В день они осматривают до 15 человек, при этом длительность приема составляет 40 минут.

Возрастным пациентам специалисты проводят тесты на равновесие и скорость ходьбы, определяют риски падений, степень утомляемости и снижения базовой и функциональной активности, выявляют наличие когнитивных нарушений и депрессии. По итогам исследований врач-гериатр дает комплексную оценку состояния человека с рекомендациями по профилактике астении, лечению, диете, физической активности и когнитивному тренингу.

При выездах на дом, помимо проведения обследования и вакцинации, медики определяют, нуждается ли пациент в долговременном уходе. Если такая необходимость есть, то врач передает специалисту по социальной работе информацию о больном. После этого соцработник начинает на дому оказывать пациенту помощь, которая ему требуется.

С недавнего времени врачи-гериатры начали проводить телемедицинские консультации с Российским геронтологическим научно-клиническим центром института им. Н. И. Пирогова для уточнения дальнейшей тактики ведения пациента. Кроме этого, в отделении организована санитарно-просветительская работа. В рамках школы активного долголетия специалисты рассказывают о профилактике неинфекционных заболеваний и здоровом образе жизни, а также проводят практические занятия по оказанию первой помощи при сердечном приступе, инсульте, кровотечениях и травмах различной степени тяжести.

Таким образом, благодаря работе специалистов отделения медико-социальной помощи ОБ № 3, на территории региона обеспечивается реализация национального проекта "Демография", приоритетными задачами которого являются повышение продолжительности жизни и организация долговременного ухода за гражданами старшего поколения.