На театральных курсах в Тюмени учат ощущать себя в пространстве и развивать воображение

| Фото: из сообщества "РяДом" театральный центр" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "РяДом" театральный центр" во ВКонтакте (архив)

Набор в две группы по курсам от театральной мастерской "Тема" продолжается в Тюмени. Слушатели учатся ощущать себя в пространстве, развивают воображение. Итогом станет выход на сцену.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель центра "РяДом", художественный руководитель театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина, занятия проводятся по субботам. "Одну группу ведет преподаватель Марина Деликатная в 11 часов. Занятия для ребят, которые приходят в центр "РяДом" - в 13 часов, веду я. Эти группы почти сформированы, но в них есть по четыре места. На занятиях мы прокачиваем актерские компетенции, работаем со вниманием, воображением, фантазией, взаимодействием с партнером, умением ощущать себя в пространстве. Работаем над навыками, позволяющими уверенно чувствовать себя на сцене", — поделилась она.

Заявки от участников в возрасте от 25 лет принимаются в течение октября в группе центра "РяДом" во ВКонтакте. В театральную мастерскую приглашают людей без профильного актерского, режиссерского образования. Главное — интерес к театру. "Среди слушателей есть те, кто когда-то принимали участие в "Студенческих веснах", были вовлечены в творческую деятельность, но теперь работают юристами, экономистами. Есть и мамы в декретном отпуске, которые сидят с детьми, но душа требует творчества. Объединяем людей, у которых есть запрос на творческую реализацию, но нет профессиональной подготовки", — заключила Светлана Ханжина.

В декабре в театральной мастерской у всех групп пройдут открытые уроки, на которые участники могут пригласить друзей, знакомых посмотреть, как устроены занятия. Слушатели образовательной программы покажут наработки, эскизы будущих спектаклей. В конце курса, в мае, участники групп представят эскизы спектаклей — они выйдут на сцену и будут играть.

Встречи проводят в театральном центре "РяДом" по адресу: ул. Котовского, 16а.

Инна Пахомова