Тюменские депутаты поддержали проект закона об отмене обязательного техосмотра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Техосмотр для автомобилей, которые принадлежат частным владельцам, перестанет быть обязательным. Об этом заявила председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

На заседании комитета был рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", внесенный в Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке законодательной инициативы сенаторами.

"Речь идет об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц, которые используются только для личных нужд, не используются в качестве такси, для перевозок пассажиров, в служебных целях и тому подобное, - пояснила Инна Лосева. - Техосмотр надо будет проходить только при смене владельца, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для остальных процедуру предложено перевести на добровольную основу".

Такому решению, по словам депутата, предшествовала большая работа: собирались предложения от населения, изучался международный опыт, проведена аналитика, связанная с ДТП.

"Менее 1% автомобилей, попадавших в аварии, было связано с техническим осмотром, - сообщила Инна Лосева. - Получается, что ежегодное прохождение техосмотра не дает необходимого эффекта, а напротив – владелец тратит массу времени и немалые денежные средства".

Депутаты поддержали единогласно проект закона. Постановление Тюменской областной думы по этому вопросу направят в комитет Госдумы ФС РФ по транспорту и строительству.