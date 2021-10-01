Дублеры ФК "Тюмень" примут пермских футболистов
| Фото: ФК "Тюмень"
Дублеры ФК "Тюмень" проведут заключительный домашний матч регионального первенства страны по футболу среди коллективов третьей лиги 16 октября.
Их соперником будет пермское "Прикамье", сообщает пресс-служба тюменского клуба.
Оба коллектива на финише сезона стремятся занять четвертое место. Пока тюменцы опережают пермяков на одно очко. В матче первого круга "Прикамье" победило дома – 1:0.
Игра в Тюмени пройдет на стадионе "Геолог", начало в 13 часов.