Дублеры ФК "Тюмень" примут пермских футболистов

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" проведут заключительный домашний матч регионального первенства страны по футболу среди коллективов третьей лиги 16 октября.

Их соперником будет пермское "Прикамье", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Оба коллектива на финише сезона стремятся занять четвертое место. Пока тюменцы опережают пермяков на одно очко. В матче первого круга "Прикамье" победило дома – 1:0.

Игра в Тюмени пройдет на стадионе "Геолог", начало в 13 часов.