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Дублеры ФК "Тюмень" примут пермских футболистов

Спорт, 16:55 15 октября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" проведут заключительный домашний матч регионального первенства страны по футболу среди коллективов третьей лиги 16 октября.

Их соперником будет пермское "Прикамье", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Оба коллектива на финише сезона стремятся занять четвертое место. Пока тюменцы опережают пермяков на одно очко. В матче первого круга "Прикамье" победило дома – 1:0.

Игра в Тюмени пройдет на стадионе "Геолог", начало в 13 часов.

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# ФК Тюмень , футбол

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