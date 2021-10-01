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Более 19 тысяч сеянцев сосны высадили под Тюменью

Общество, 08:57 18 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 19 тыс. сеянцев сосны обыкновенной на площади 4,5 га высадили в Винзилинском участковом лесничестве Тюменского лесничества 14 октября.

Мероприятие проведено в рамках масштабной Всероссийской акции "Сохраним лес". В нем приняли участие 70 человек - сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области, Тюменского управления лесами, Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Всего с августа по октябрь 2021 года высажено свыше 3,3 млн сеянцев сосны обыкновенной на площади более 800 га.

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# акция Сохраним лес

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