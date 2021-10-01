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В Тюмени жители  дома на улице Демьяна Бедного получили обновленный двор без машин

Общество, 18:57 15 октября 2021

портал "Тюмень — наш дом" | Фото: портал "Тюмень — наш дом"

Благоустроенный двор без машин и с новыми площадками получили жильцы дома № 83 по ул. Демьяна Бедного. Территорию отремонтировали по нацпроекту "Жилье и городская среда", работы стартовали в мае, сообщает администрация Тюмени.

До комплексного благоустройства двор имел непривлекательный вид. На месте, где теперь установлена игровая площадка, размещалась парковка. Вместо ровных широких проездов лежали бетонные плиты. Сейчас подготовлены более 20 лунок для посадки яблонь, рябин, ив, сирени и кизильника.

При согласовании проектной документации жители выбрали двор без машин. Вместо проездов к подъездам сделаны тротуары. Весь транспорт жители оставляют на двух парковках. Если нужно привезти тяжелый груз или пропустить во двор машины экстренных служб, двор открывается.

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# национальный проект Жилье и городская среда , ремонт дворов

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