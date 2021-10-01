Волейболисты "Тюмени" уступили "Магнитке"

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Волейболисты "Тюмени" в первой встрече третьего тура чемпионата российской высшей лиги "А" принимали "Магнитку" 16 октября.

Хозяева площадки уступили гостям из Магнитогорска на тай-брейке. У тюменцев 11 очков набрал блокирующий Павел Ямщиков, сообщает пресс-служба команды.

На старте первой партии тюменцы повели после блока Максима Шульгина. Однако гости не только быстро догнали, но и вышли вперед. Далее соперники шли вровень. Но после счета 15:15 сибиряки набрали четыре очка подряд. Отрыв хозяева додержали до конца партии.

Начало следующего отрезка осталось за гостями. Сибиряки то приближались к сопернику, то вновь отпускали его. Концовка у подопечных Сергея Шульги совсем не получилась, и положение в матче выровнялось.

Дебют третьей партии лучше удался хозяевам. Они повели 6:1 после блока Вячеслава Тресцова. На подаче Сергея Платаненкова преимущество сибиряков достигло восьми мячей. "Тюмень" спокойно держала отрыв и вновь вышла вперед в матче.

Начало решающей партии выдалось равным – 4:4. К смене сторон лидером была "Магнитка" (8:7). А вскоре отрыв подопечных Александра Горбаткова достиг трех мячей.

Затем гости вели – 14:11, отставание тюменцев сократилось до одного очка после эйса Вячеслава Тресцова, но точку в игре поставил Александр Болелов.