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Студенты Тюменской области присоединятся к международному туристическому конгрессу

Общество, 08:27 19 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменской области могут присоединиться к I Международному студенческому туристическому конгрессу "Туризм будущего – будущее туризма", который пройдет в онлайн-формате 21 октября, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира. Участники обсудят, как развивается студенческий туризм и какими будут туристы нового поколения, перспективы космических путешествий, изменение государственной политики в этой сфере, возможности для профессионального развития в туризме, варианты входа в профессию и перспективы заработка, цифровую трансформацию туриндустрии и другие важные вопросы отрасли.

Ожидается, что в работе конгресса примут участие более 10 тыс. студентов из более чем 100 вузов и ссузов России и СНГ.

В ходе конгресса пройдет награждение победителей конкурса предложений студентов в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", а также состоятся две встречи с финалистами конкурса "Мастера гостеприимства" и с участниками экспедиции Русского географического общества "РоссиЯ - 2021".

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой можно на сайте.

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , студенты , туризм

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