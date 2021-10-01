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МФК "Тюмень" дважды переиграл "Ухту"

Спорт, 15:50 18 октября 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" одержал две домашние победы в чемпионате российской Париматч-Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

В СК "Центральный" подопечные Николая Иванова дважды переиграли клуб "Ухта". Первый поединок закончился со счетом 4:2, во второй встрече хозяева были сильнее 2:1.

"Мы знали, что игры будут очень тяжелые. "Ухта" даст бой любому сопернику, сейчас в Суперлиге вообще любая команда может обыграть любую. Благодарю соперника за эти игры, и поздравляю свою команду с победой", - отметил главный тренер тюменцев Николай Иванов.

"Тюмень" набрала 10 очков и продолжает лидировать в чемпионате. Следующие поединки тюменцы проведут также дома 20 и 21 октября. В гости приедет "Норильский никель".

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# МФК Тюмень

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