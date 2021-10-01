Современную канализационную насосную станцию построили в Заречной части Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новую канализационную насосную станцию в Заречной части Тюмени запустят в ближайшие дни. Инновационный коммунальный объект по ул. Кармацкого обеспечит бесперебойную транспортировку стоков от многоквартирных домов в границах улиц Алебашевской, Мельникайте, Дружбы, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Станция рассчитана на перекачку семи тысяч кубометров сточных вод и оснащена современными мощными насосами с дробилками и режущим колесом для измельчения волокнистого мусора - такие технологии позволяют защитить оборудование и сети водоотведения от засоров.

"Мы применили так называемые безлюдные технологии, то есть объект работает автономно, без постоянно присутствия персонала. Все параметры в реальном времени выводятся на пульт диспетчерской службы", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

На станции установлена современная система угольных фильтров, которая предотвратит распространение неприятных запахов. Главная отличительная черта нового объекта в том, что все оборудование расположено глубоко под землей.

"Подземное железобетонное исполнение обеспечивает качество конструкции. Станция построена с применением высокомарочного бетона с современными добавками, гарантирующими прочность и надежность на 50 лет", - отметил гендиректор выполнявшей строительно-монтажные работы компании "Витязь" Альберт Сафаргалиев.