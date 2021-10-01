В Тюмени нуждающиеся семьи получили продовольственные наборы

| Фото: Пятерочка | Фото: Пятерочка

Три тысячи продуктовых наборов передали нуждающимся семьям. Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с Фондом продовольствия "Русь" организовали отправку наборов в честь Всемирного дня продовольствия. Общий вес продовольственной помощи составил около 12 тонн. Продукты получили свыше 2 тыс. 300 семей с детьми.

"Мы стараемся развивать как можно больше социальных инициатив, направленных на помощь незащищенным слоям населения, потому что забота о сообществе – одна из основных наших ценностей. В этот раз мы реализовали самую масштабную отправку продовольствия в размере трех тысяч продуктовых наборов. И благодаря сотрудничеству с Фондом "Русь" нам удалось оказать адресную помощь малоимущим семьям с детьми в разных городах России", - рассказала руководитель проекта "Забота о сообществе" торговой сети "Пятёрочка" Екатерина Демешко.

В набор вошли растительное масло, крупы, овощные консервы, чай, сахар, печенье, орехи и сладости. Вес одного набора составил около четырех килограмм. Их доставили волонтеры фонда "Русь". Продуктовые наборы получили жители 31 города: Тюмень, Нижний Новгород, Кострома, Владимир, Новосибирск, Омск, Красноярск, Пенза, Ростов-на-Дону, Астрахань, Екатеринбург, Сургут, Рязань, Орел, Тула, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Калининград, Тверь, Великий Новгород, Ульяновск, Самара, Ижевск, Оренбург, Курган, Челябинск и других.