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В Тюменской области мужчина зарубил уснувшую в гостях супругу

Происшествия, 14:01 19 октября 2021

Житель с. Мизоново Ишимского района зарубил топором супругу, которую нашел спящей в доме у друзей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает следственный комитет Тюменской области.

По версии следствия, вечером 17 октября мужчина, проснувшись, увидел, что его жены нет дома. Вооружившись топором, он отправился на ее поиски. Найдя ее спящей в доме у друзей, он нанес женщине рубленые раны головы и рук. Позже потерпевшая, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице.

Ранее судимый 67-летний мужчина был задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Назначены необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

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# Ишимский район , убийство , уголовное дело

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