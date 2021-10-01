  • 20 октября 202120.10.2021среда
  • USD70,9674
    EUR82,6841
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени военнослужащие и сотрудники Росгвардии сдают нормы ГТО

Спорт, 14:09 20 октября 2021

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 600 военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Тюменской области принимают участие в сдаче нормативов ГТО, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Участникам тестирования предстоит сдать бег на 100 м и 3 км, челночный бег 3х10 метров, подтягивание из свободного виса на перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед, отжимание, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание гранаты.

Испытания продлятся до 2 ноября, когда пройдет заключительный вид соревнований - плавание на дистанции 50 метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 20.10.2021В Тюмени военнослужащие и сотрудники Росгвардии сдают нормы ГТО
13:36 20.10.2021МФК "Тюмень" примет клуб из Сыктывкара
12:50 20.10.2021Тюменские школьники сразятся в турнире по шашкам
09:59 20.10.2021БК "Нефтехимик" подписал контракт с форвардом из Перми