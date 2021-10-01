В Тюмени военнослужащие и сотрудники Росгвардии сдают нормы ГТО

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 600 военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Тюменской области принимают участие в сдаче нормативов ГТО, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Участникам тестирования предстоит сдать бег на 100 м и 3 км, челночный бег 3х10 метров, подтягивание из свободного виса на перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед, отжимание, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание гранаты.

Испытания продлятся до 2 ноября, когда пройдет заключительный вид соревнований - плавание на дистанции 50 метров.