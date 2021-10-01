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Тюменские школьники сразятся в турнире по шашкам

Спорт, 12:50 20 октября 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

25 команд примут участие в соревнованиях по шашкам в рамках спартакиады общеобразовательных учреждений Тюмени с 20 по 22 октября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

20 и 21 октября пройдут отборочные игры. Первыми за черно-белыми досками сойдутся шашисты Восточного и Ленинского административных округов. Следом в интеллектуальных поединках примут участие представители школ и гимназий Центрального и Ленинского районов. 22 октября состоятся финальные игры.

Спартакиада общеобразовательных учреждений города Тюмени проходит в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

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