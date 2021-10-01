В Тюмени ресторан быстрого питания устроил свалку отходов во дворе дома

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тюмени сообщил в соцсетях о свалке отходов сети ресторанов быстрого питания по ул. 50 лет октября, 45. Он прислал фотографии контейнерной площадки, вокруг которой были разбросаны упаковки от еды. И отметил, что подобное происходит не впервые, мусор разносит по дворам и детским площадкам, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

Специалисты ЦУР передали жалобу в администрации города. За два дня территорию убрали.

Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа провела работу с управляющей компанией и представителями сети ресторанов быстрого питания по вопросу текущего содержания контейнерной площадки и недопущения подобных инцидентов.