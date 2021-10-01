Пьяного водителя автобуса одного из детских центров Тюмени выдали дрожащие руки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяного водителя автобуса одного из детских центров Тюмени остановили инспекторы ДПС утром 20 октября. Как сообщает областная Госавтоинспекция, 62-летнего мужчину выдали дрожание рук и запах алкоголя.

Утром водитель автобуса "Газель" прошел предрейсовый медицинский осмотр у доктора, который не заметил признаков опьянения и лишь измерил давление. Как пояснил мужчина, накануне он пил водку, а медика прошел "потихоньку в маске".

В момент задержания пассажиров в автобусе не было, водитель ехал за ними.