Житель Заводуковка насмерть забил супругу во время ссоры

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Заводуковка, насмерть забившему супругу во время ссоры, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 16 октября мужчина в комнате общежития по ул. Заводской во время очередного конфликта с супругой нанес ей множественные удары по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась через несколько дней.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, расследование продолжается.