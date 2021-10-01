В Тюмени в октябре на деревьях набухли почки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почки набухли на тополе по ул. Немцова в Тюмени. Фотографии готовых распуститься побегов публикуют в соцсетях горожане. Они интересуются, к чему это может привести.

По словам педагога дополнительного образования Дворца творчества и спорта "Пионер" биолога Виталия Макарова, сейчас для деревьев это уже не страшно, потому что листья распуститься не успеют.

"Для того чтобы листья проклюнулись, нужна погода выше 15 градусов в течение пяти-семи дней. А в Тюмени обещают скорое похолодание и даже снег", - пояснил он.

Виталий Макаров посоветовал дачникам до начала холодов хорошо полить плодовые деревья в садах и на огородах несколькими ведрами простой воды, чтобы они лучше перезимовали. А вот укрывать их не рекомендовал, потому что все плодовые районированы и хорошо переносят сибирские морозы.

Напомним, в 17 октября 2019 года в Тюмени неожиданно расцвела гортензия, а 15 сентября 2020 года зацвели яблони.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина