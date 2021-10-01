В Тюменской области медведь задрал одного рыбака, второго ранил

СУ СК РФ по Тюменской области СУ СК РФ по Тюменской области

Медведь напал на троих рыбаков в лесу в Уватском районе. Одного зверь задрал, второго ранил. Следователи проводят проверку, сообщает СУ СК России по Тюменской области.

Известно, что 19 октября мужчины 41 года, 48 и 23 лет возвращались с рыбалки через лес, где на них и напал медведь.

"Хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм, он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение", - рассказали следователи.

На месте происшествия работают следователи. Они осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.