Тюменская область готова участвовать в реализации транспортной стратегии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область готова к активному участию в реализации транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года, которая рассматривалась на заседании президиума Госсовета. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор, который принял участие в заседании в режиме видеоконференции.

"Изменения важнейшего для страны документа отражают уже реализующиеся проекты, они призваны воплотить замыслы, каждый из которых ранее обсуждался и получил одобрение", – сказал глава региона.

Согласно концепции стратегии, наиболее масштабное развитие единая опорная транспортная сеть получит в направлении "Запад – Восток". Например, за счет строительства новых и реконструкции существующих автомобильных дорог будет сформировано бесшовное скоростное автомобильное сообщение от границы с Беларусью через Смоленск, Москву, Казань и Екатеринбург в Тюмень, Челябинск и крупнейшие города Сибири (Омск, Новосибирск, Иркутск) с ответвлением на Казахстан. Для Тюменской области это имеет важное значение, поскольку значительная часть грузо- и пассажиропотока, который следует через территорию региона, приходится на межрегиональные и международные транспортные коридоры.

kremlin.ru kremlin.ru

В Тюменской области ведется работа по реконструкции автомобильных дорог федерального значения Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск и Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. В соответствии с достигнутым соглашением между правительством региона и Федеральным дорожным агентством вместо двух полос на данных трассах будет четыре.

Показатель нормативного состояния региональных и местных дорог в Тюменской агломерации по итогам года составит 82%. Их ремонт ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Правительство региона ежегодно субсидирует перевозки автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта. Это позволяет удерживать размер тарифа для населения на социально доступном уровне. Стимулируется обновление подвижного состава перевозчиков. Расширяется маршрутная сеть.