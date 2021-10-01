Детская площадка и велопарковка появились на аллее Молодоженов в Тюмени

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Освещение, асфальтовое покрытие, скамейки и детскую площадку обновили в Тюмени на аллее Молодоженов в районе дома № 1а по ул. Белинского. На благоустройство территории средства выделил социально ориентированный бизнес, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Взамен старых светильников на аллее появились энергосберегающие фонари, отремонтированы скамейки, оборудована детская площадка с песочницей и травмобезопасным покрытием. На территории обустроили парковку для велотранспорта.

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Заместитель руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук отметил, что в благоустройстве аллеи участвовали семь тюменских предприятий, бюджетные средства не использовались.