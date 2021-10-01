БК "Нефтехимик" начнет сезон матчами против чебоксарских баскетболистов

| Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" первые домашние игры в этом сезоне проведет 23-24 октября.

На площадке СК "Центральный" тоболяки примут команду "Чебоксарские ястребы".

"Наш соперник - серебряный призер прошлого года. В этом сезоне они также являются претендентами на первое место. Чебоксарцы с прошлого сезона сохранили костяк игроков, плюс усилились. У нас же произошли большие изменения в составе. Команда омолодилась, пришли практически все новые игроки. Но готовимся дать бой. Приглашаю болельщиков поддержать на старте сезона нашу команду", - рассказал главный тренер "Нефтехимика" Дмитрий Тараканов.

Матчи будут начинаться в 19 часов. Вход на трибуны свободный, но при соблюдения всех мер предосторожности.

Евгений Новоселов