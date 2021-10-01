В Тюмени участники "Школы фермера" начали обучение пчеловодству

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 слушателей из Тюменской и Челябинской областей, а также Югры и Ямала начинают обучение пчеловодству в "Школе фермера" на базе ГАУ Северного Зауралья. Участники бесплатного образовательного проекта Россельхозбанка прошли отбор, желающих попасть на курс оказалось в два раза больше, чем число учебных мест. Шестеро человек присоединились к занятиям на платной основе.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пчеловодческому хозяйству ялуторовчан Александра и Гульнур Храпенчук восемь лет. Доходы от пасеки кормят не только супругов-пенсионеров, но и семью их сына: мед - товар востребованный, продукт охотно покупают друзья и знакомые. С учетом планов по масштабированию бизнеса, предпринимателям понадобились новые знания.

"Сейчас бизнес у нас небольшой, все при деле: я - менеджер, муж - главный пчеловод, сноха помогает, сын работает водителем и грузчиком. Начиная свое дело, мы читали журналы, книги, учились на своих ошибках, сейчас этого не хватает и без помощи профессионалов не обойтись, поэтому мы решили учиться", - рассказала Гульнур Храпенчук.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебный курс - 252 часа - рассчитан почти на три месяца. Участники получат базовые знания по пчеловодству, маркетингу и сбыту продукции, практические занятия для них проведут известные в отрасли специалисты. По окончании курса они получат дипломы государственного образца.

"Программа составлена с учетом мнения и предложений слушателей. Мы привлекаем как экспертов нашего вуза - кандидатов и докторов наук с практическим опытом в области пчеловодства, так и экспертов из Новосибирска и Кемерово, - рассказала ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко. - Школа несет прежде всего социальную функцию, помогая людям создать новый способ дохода, и развивает агропромышленный комплекс региона, который складывается не только из крупного, но и мелкого и среднего бизнеса".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области программа "Школа фермера" проходит во второй раз. Участники первого потока весной 2021 года обучались по направлению "Молочное скотоводство" и "Овцеводство", по итогам обучения лучшим из них перечислены гранты Россельхозбанка на развитие своего дела. Организаторы получили положительные отзывы и учли пожелания выпускников.

"Курс нового курса по пчеловодству готовился тщательно, департамент АПК и университет нас поддержали. Выезжали к пчеловодам - лидерам рынка, общались с производителями оборудования, узнавали, с какими технологиями и решениями для бизнеса надо знакомить слушателей. Уверен, что программа получилась прикладной и сильной. При этом "Школа фермера" - это не только новые знания, но и новые знакомства. Например, участников первого потока связало взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул директор тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

О возможности участия в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Министерства сельского хозяйства обучающимся напомнил представитель департамента АПК Николай Кучеров. Он отметил востребованность аграрного образования у жителей региона и сообщил о планах продолжить реализацию обучающих курсов.

"Программа получила серьезное развитие, я думаю, что она будет продолжена, банк - серьезный партнер. Состоялась встреча у губернатора, принято решение о выделении дополнительных денег из бюджета, чтобы увеличить число обучающихся", - уточнил он.

Напомним, "Школа фермера" является федеральным проектом. Она запущена осенью 2020 года и реализуется в 50 регионах России, новый поток собрал около 800 участников.

Татьяна Ковалева