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Тюменская фирма незаконно добыла песок на 10 миллионов рублей

Происшествия, 16:15 22 октября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Почти 10 млн рублей заплатит тюменская компания "Стройизыскания" за незаконную добычу песка, сообщает региональная прокуратура.

Нарушения выявила тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Было установлено, что в 2018 году компания получила лицензию на добычу полезных ископаемых в Тюменском районе.

Однако техпроект и горноотводный акт, с обязательными требованиями к охране окружающей среды, не был оформлен. В результате компания незаконно добыла более 63 тыс. куб. м песка.

Ущерб, причиненного окружающей среде, составил более 9,8 млн рублей. Калининский районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора о взыскании ущерба.

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# незаконная добыча , прокуратура

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