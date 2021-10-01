Тюменская фирма незаконно добыла песок на 10 миллионов рублей
Почти 10 млн рублей заплатит тюменская компания "Стройизыскания" за незаконную добычу песка, сообщает региональная прокуратура.
Нарушения выявила тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Было установлено, что в 2018 году компания получила лицензию на добычу полезных ископаемых в Тюменском районе.
Однако техпроект и горноотводный акт, с обязательными требованиями к охране окружающей среды, не был оформлен. В результате компания незаконно добыла более 63 тыс. куб. м песка.
Ущерб, причиненного окружающей среде, составил более 9,8 млн рублей. Калининский районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора о взыскании ущерба.