В Тюмени состоится закрытый предпоказ фильма о бездомных животных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Премьера документального фильма про тюменские приюты для бездомных животных "В ответе" состоится в кинотеатре "Киномакс" 30 октября в 18 часов.

В фильме приняли участие более 20 человек. Это сотрудники и волонтеры фондов "Потеряшки" и "Живи", приютов "Лучший друг" и "Леспаркхоз", котокафе "Мурка и Васька", зоозащитники, ветеринар Баграт Агажанов.

"Нам хочется, чтобы зрители узнали, насколько тяжело заниматься деятельностью, связанной с защитой животных. Это история про сильных людей с большим сердцем, многие из которых посвятили этому всю свою жизнь. Этим фильмом мы хотим привлечь внимание к проблеме бездомных животных, потому что они не появляются сами по себе, а являются результатом безответственного отношения человека", — рассказал режиссер фильма, руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

Съемочная группа побывала в пяти приютах города, на передержках у волонтеров, а также на отлове собак вместе с сотрудниками приюта "Леспаркхоз".

Чтобы попасть на премьеру, нужно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.