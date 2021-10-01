В Тюменской инфекционной больнице продолжают традиции, заложенные первым главврачом

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Столетие со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Исаака Лопатухина отмечают в Тюменской инфекционной больнице в конце октября. Он был ее первым главным врачом, вступил в должность в феврале 1949 года. За плечами – опыт начальника госпиталя на фронтах Великой Отечественной войны, награды: медаль "За победу над Германией", орден Красной Звезды.

Исаак Лопатухин сумел привлечь в больницу неравнодушных и грамотных специалистов, создал мощный квалифицированный коллектив, а коечный фонд больницы вырос от 40 до 210 единиц. Именно им были заложены традиции, когда общими усилиями побеждали вспышки опасных инфекционных болезней.

Врачи ОИКБ продолжают дело своего первого главврача. Тюменская инфекционная больница стала форпостом борьбы с коронавирусом. С начала пандемии во всех моноинфекционных филиалах тюменской ОИКБ прошли лечение более 16 тысяч пациентов, в том числе за 9 месяцев текущего года – около 10 тысяч, сообщает пресс-служба Областной инфекционной клинической больницы.