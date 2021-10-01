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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Армизонского района напомнили о пожарной безопасности

Общество, 11:53 23 октября 2021

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Профилактическую операцию "Отопительный сезон" провели на территории Армизонского района инспекторы Госпожнадзора и представители местной администрации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Участники рейда проверили жилой сектор в Капралихинском и Раздольском сельских поселениях. Специалисты разъяснили домовладельцам требования пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, напомнили правила использования бытовых электроприборов.

Инспекторы Госпожнадзора обратили особое внимание на состояние домашних печей и обогревателей. Жильцам объяснили, для чего нужен предтопочный лист и почему необходимо своевременно устранять в печах и дымоходах трещины. По итогам профилактических бесед гражданам вручили памятки о мерах пожарной безопасности.

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# пожарная безопасность , пожарные , рейд

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