Тоболяков приглашают привиться от гриппа и COVID-19

| Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте | Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте

Прививки против COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции могут поставить жители Тобольска в выездном пункте вакцинации, который будет работать 24 октября с 10 до 14 часов у торгового центра РИО, сообщает администрация города.

Вакцинироваться против COVID-19 и гриппа могут все желающие при наличии паспорта и СНИЛСа. Вакцинация против пневмококковой инфекции на бесплатной основе по полису ОМС доступна для населения старше 60 лет, а также, независимо от возраста, тем, кто имеет хронические заболевания: сахарный диабет, бронхиальную астму, артериальную гипертонию, хроническую обструктивную болезнь легких, ишемическую болезнь сердца.

Люди до 60 лет, или не входящие в группу риска, могут поставить прививку против пневмококка платно в отделении профилактики ул. Красноармейская, 4.