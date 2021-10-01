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ХК "Рубин" одержал волевую победу в Верхней Пышме

Спорт, 12:16 25 октября 2021

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" одержал волевую победу в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ.

В Верхней Пышме тюменцы переиграли в овертайме местный "Горняк-УГМК" со счетом - 3:2. Хозяева в первом периоде повели - 2:0 усилиями Василия Филяева и Егора Баранова. Во втором игровом отрезке Вадим Хлопотов сравнял счет, оформив дубль. Победу в овертайме сибирякам принес Юрий Платонов.

Следующий поединок тюменцы также проведут на выезде. 25 октября они сыграют в Орске против "Южного Урала".

Евгений Новоселов

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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