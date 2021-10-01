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Как на мышление ребенка влияют нестандартные техники рисования, выяснили в ТюмГУ

Общество, 17:21 25 октября 2021

группа Том Сойер Фест | Тюмень ВКонтакте

Нетрадиционные методы рисования благоприятно сказываются на эмоционально-психологическом состоянии школьника и развивают в нем творческое мышление. Какие техники рисования стоит практиковать с учениками на уроках ИЗО, исследовали студенты института психологии и педагогики ТюмГУ.

Среди рекомендуемых методов - монотипия, это техника рисования с помощью двух сторон бумаги отпечатка, пуантолизм — точечное рисование с помощью ватных палочек или кончика карандаша, фроттаж — рисование на плоском рельефном предмете для создание фактуры в изображении. Экспрессивные работы получаются с помощью кляксографии, ниткографии и пластелинографии, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Как показывает практика, дети чаще всего копируют предлагаемый им образец. Используя нетрадиционные техники, педагог не показывает готовый образец, а создает вместе с детьми уникальные не похожие друг на друга работы. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дети учатся принимать самостоятельные решения в выборе техники, чтобы задумка получилась выразительно", — считают педагоги.

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# дети , исследования , рисование , ТюмГУ

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