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Офицеры Росгвардии поздравили с юбилеем ветерана трудового фронта

Общество, 17:10 25 октября 2021

пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области

Ветерана трудового фронта, майора в отставке Бориса Павловича Вислова с 90-летием поздравили офицеры тюменской Росгвардии. Юбиляру вручили цветы, подарок, а также памятный адрес с поздравлениями и пожеланиями от командования и личного состава центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа.

Когда началась Великая Отечественная война, Борису Вислову было 10 лет. Осенью 1941 и зимой 1942 года вместе с родными проживал в прифронтовой полосе. Тогда же он начал работать в местном колхозе: доставлял на конной повозке горюче-смазочные материалы в полевой стан для единственного трактора, а в остальное время трудился на полевых работах.

"Я всю жизнь не представляю себя без движения, общения, какого-нибудь занятия. Поэтому и после увольнения в запас принял решение заняться общественной деятельностью. Очень рад сегодняшней встрече. Спасибо огромное за внимание и поздравление", – рассказал именинник.

Сейчас Борис Павлович принимает участие в военно-патриотическом воспитании молодых военнослужащих и юных тюменцев, входит в состав совета ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Тюменской области.

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# Росгвардия , юбилей

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