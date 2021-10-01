Лжеремонтник выманил у тюменцев 300 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее судимого неработающего 42-летнего тюменца задержали правоохранители. Его обвиняют в мошенничестве под предлогом оказания ремонтных услуг на общую сумму более 300 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюмени.

Оперативно-розыскные предприятия были предприняты по заявлению 54-летнего жителя областной столицы. Он обратился за услугами лжеремонтника по объявлению на сайте, договорился о личной встрече и внес предоплату в 20 тыс. рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Установлено причастность подозреваемого еще к пяти эпизодам аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Тех, кто мог пострадать от действий обвиняемого, просят обращаться в полицию по номеру 291-600.