  • 25 октября 202125.10.2021понедельник
  • USD70,8623
    EUR82,4979
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более семи тысяч тюменских семей получили компенсации за летний отдых своих детей

Общество, 16:30 25 октября 2021

"Ребячья республика" ВКонтакте | Фото: "Ребячья республика" ВКонтакте

Более 7,1 тысячи тюменских семей получили компенсации за летний отдых своих детей.

Об этом сообщил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин на онлайн-заседании президиума регионального правительства.

В федеральных программах кешбэка и ретро-кешбэка, позволявших родителям получать компенсацию стоимости детских путевок, участвовало 16 оздоровительных организаций региона, доложил он.

Всего летом 2021 года более 206 тыс. юных жителей региона организованно отдохнули и приняли участие в программах занятости.

Более 22 тыс. тюменских детей и подростков были трудоустроены. Ребята работали на благоустройстве населенных пунктов, трудились подсобными рабочими, помощниками педагогов и вожатых, художниками-оформителями, фотокорреспондентами, дизайнерами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский летний отдых , кешбэк , трудоустройство подростков

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 25.10.202126 октября - события дня
17:42 25.10.2021Тамара Трунилова: перепись населения отражает изменения нашей реальной жизни
17:33 25.10.2021Тюменские поисковики стали призерами всероссийского фотоконкурса
17:21 25.10.2021Как на мышление ребенка влияют нестандартные техники рисования, выяснили в ТюмГУ