Более семи тысяч тюменских семей получили компенсации за летний отдых своих детей

| Фото: "Ребячья республика" ВКонтакте | Фото: "Ребячья республика" ВКонтакте

Более 7,1 тысячи тюменских семей получили компенсации за летний отдых своих детей.

Об этом сообщил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин на онлайн-заседании президиума регионального правительства.

В федеральных программах кешбэка и ретро-кешбэка, позволявших родителям получать компенсацию стоимости детских путевок, участвовало 16 оздоровительных организаций региона, доложил он.

Всего летом 2021 года более 206 тыс. юных жителей региона организованно отдохнули и приняли участие в программах занятости.

Более 22 тыс. тюменских детей и подростков были трудоустроены. Ребята работали на благоустройстве населенных пунктов, трудились подсобными рабочими, помощниками педагогов и вожатых, художниками-оформителями, фотокорреспондентами, дизайнерами.