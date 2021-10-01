Более семи тысяч тюменских семей получили компенсации за летний отдых своих детей
Более 7,1 тысячи тюменских семей получили компенсации за летний отдых своих детей.
Об этом сообщил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин на онлайн-заседании президиума регионального правительства.
В федеральных программах кешбэка и ретро-кешбэка, позволявших родителям получать компенсацию стоимости детских путевок, участвовало 16 оздоровительных организаций региона, доложил он.
Всего летом 2021 года более 206 тыс. юных жителей региона организованно отдохнули и приняли участие в программах занятости.
Более 22 тыс. тюменских детей и подростков были трудоустроены. Ребята работали на благоустройстве населенных пунктов, трудились подсобными рабочими, помощниками педагогов и вожатых, художниками-оформителями, фотокорреспондентами, дизайнерами.