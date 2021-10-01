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Убийца пожилой пары в Омутинском вынес из дома деньги и телевизор

Происшествия, 13:46 26 октября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подозреваемый в убийстве пожилой пары в с. Омутинское похитил из дома телевизор, деньги и банковские карты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Напомним, 22 октября местная жительница нашла в частном доме тела 73-летней женщины и ее сожителя 1960 года рождения с множественными травмами головы. На связь пара перестала выходить еще 10 сентября.

Вскоре был задержан подозреваемый. Ранее судимый мужчина признался, что 9 сентября вооружился арматурой и пришел в дом знакомой пожилой пары. Когда пенсионерка открыла калитку, он нанес ей несколько ударов по голове.

От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте. Злоумышленник оттащил тело в хозяйственную постройку. После этого он вошел в дом и убил мужчину 1960 г. р.. Подозреваемый похитил из дома деньги, банковские карты и телевизор, после чего скрылся.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Омутинское , убийство , уголовное дело

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