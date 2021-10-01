В Исетском районе судят обвиняемого в изнасиловании

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В Исетском районе судят местного жителя, обвиняемого в изнасиловании. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, мужчина свою вину не признал и просил отправить его под домашний арест.

По версии следствия, весной 2021 года неподалеку от автодороги Курган - Тюмень Исетского района обвиняемый изнасиловал девушку в салоне своего автомобиля. Потерпевшей удалось убежать на дорогу, где ей помогли проезжавшие мимо водители.

Мужчину задержали в тот же день. По постановлению Исетского районного суда он будет находиться под стражей до 30 января 2022 года.

Подсудимый свою вину не признает, он обжаловал постановление районного суда и просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако Тюменский областной суд оставил постановление районного суда без изменения. Следующее судебное заседание назначено на 9 ноября.