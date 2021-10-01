Тюменские волейболистки из-за ограничений сыграют два матча вместо четырех

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женская волейбольная команда "Тюмень" проведет два домашних матча против омской "Оми" 28 и 29 октября, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Бориса Якимушкина с 28 по 31 октября должны были провести четыре матча в рамках чемпионата высшей лиги "А". Однако с 30 октября по 7 ноября на территории региона не будут проводиться соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровней. Их перенесут на более поздний срок. Соответственно, программа тура сократится вдвое.

Матчи 28 и 29 октября пройдут без зрителей.